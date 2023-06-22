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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الخميس

صدى البلد

 

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 22-6-2023، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الكثير يبحث عن أسعار الدولار بشكل لحظي وفق اهتماماته سواء مستثمرين أو تجار أو رجال أعمال وغيرهم.. للحفاظ علي أموالهم، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الدولار يشهد استقرار ملحوظاً وجاءت أسعار الدولار اليوم علي النحو التالي: 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

1دولار =30.83 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

1دولار =30.75 جنيه للشراء.

1دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

1دولار =30.75 جنيه للشراء.

1دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 

1دولار =30,85 جنيه شراء 

1دولار =30,95جنيه بيع . 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

1دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

1دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع. 

 وهما الأعلي سعرا في مصر بنك قناة السويس و بنك مصر الخليجي.* 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

1دولار =30.85 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

1دولار =30.90 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً

بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع الدولار الأخضر ليسجل 102.03 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

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