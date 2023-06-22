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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلة نور تطلق أول معسكر صيفي للأطفال في مختلف الفنون

صدى البلد

أطلقت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المعسكر الصيفي، الذي يستمر لمدة شهر بمقر المنظمة، بمشاركة 30 طفلا من أعمار مختلفة.

 وافتتح قيادات المنظمة فعاليات المعسكر؛ حيث قام كل من الدكتور محمد المحرصاوي واللواء أسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس الإدارة، بالترحيب بالأطفال المشاركين، والتأكيد على أن مجلة نور تسعى لتقديم أفضل محتوى ثقافي مناسب وهادف لكافة الأطفال.


وحرصت قيادات المنظمة على إدارة حوار مفتوح مع الأطفال المشاركين  عبروا فيه عن إعجابهم بما تقدمه لهم  مجلة نور للأطفال من محتوى ثقافي مميز وفني ممتع يناسب تطلعاتهم وينمي شخصياتهم ومدى حرصهم على قراءتها ومشاركتها مع أصدقائهم.


يتضمن المعسكر ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ حيث تقدم الدكتورة نهى عباس - رئيس تحرير مجلة نور، ورشا تدريبية عن فن المسرح، كما تقدم ورش حكايات من طاقة نور يرويها الكاتب عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير المجلة، ويقدم الداعية الشاب خليل أمين - القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم (Botany- astronomy-chemistry- microbiology ) التي تقدمها المحاضرة ياسمين علام، وورش الحكي يرويها كل من أريج زرد، الكاتب محمد علي، كما يتم عقد ورش إبداعية عن الأشغال الفنية والحرف اليدوية والتي تقدمها الفنانة التشكيلية أسماء شاهين، فضلا عن فقرات دائمة في الإتيكيت تقدمها خبيرة الإتيكيت نادين جاد، كذلك ورش الزراعة بالتعاون مع مبادرة شجَّرها، كما يتم عرض مسلسلات نور من خلال عروض سينما نور، وتنظيم فقرات ألعاب الذكاء والتفكير، وعقد مسابقات حماسية مختلفة بين الأطفال.

مجلة نور

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