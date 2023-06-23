احذر .. الحبس وغرامة 50 ألف عقوبة بإنشاء محطة بث تليفزيوني دون ترخيص

بعد ضبط شخص في القليوبية..

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية .



وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبو إنشاء محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.