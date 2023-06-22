تفاصيل ضبط محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية وكذا إدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة ، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحل الدش وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة – عدد 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية") .

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.