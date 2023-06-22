دعاء أيام عشر ذي الحجة، مع دخول الأيام العشر من شهر ذي الحجة يفكر الناس في دعاء أيام عشر ذي الحجة كي ينتهزوا فرصة هذه الأيام الفضيلة في أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، فهذه من أفضل الأيام التي يستحب فيها التكثيف من الأعمال الصالحة والتي يعد دعاء أيام عشر ذي الحجة أحدها.



دعاء أيام عشر ذي الحجة

حثنا الله سبحانه وتعالى على أن ندعوه ونتضرع إليه ونتذلل في الدعاء، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرشدنا ووجهنا إلى فضل بعض الأعمال في بعض الأماكن والأزمنة والتي منها دعاء أيام عشر ذي الحجة.

-اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة.

-إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

-اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

-ويستحب أن نقول في دعاء أيام عشر ذي الحجة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

- ويستحب أن نقول في دعاء أيام عشر ذي الحجة اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمن للمقصرين.

-اللهم ارزقنا عملًا صالحًا يقربنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

-اللهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

-إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

-اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

-اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

-اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

-اللهم ارفع ذكر ابنتي، وضع وزرها، وأصلح أمرها، واغفر ذنبها، وارزقني برها.

-اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

-إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

-اللهم احيها على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين.



أدعية أول أيام ذي الحجة

أدعية أول أيام ذي الحجة، أحد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من ذي الحجة هي الدعاء والتي منها أدعية أول أيام ذي الحجة، فهي أيام تجتمع فيها فضائل العبادات فنرى فيها الصيام والصلاة والحج وكذلك الصدقة والتي تكون من خلال الأضحية، ومن أدعية أول أيام ذي الحجة ما يلي:

-اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

-اللهم حبب إليها الإيمان، وزينه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الراشدين.

-ويستحب أن نقول في أدعية أول أيام ذي الحجة اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي ابنتي، وترزقها من حيث تعلم، ومن حيث لا تعلم، وتوفقها إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين.

-اللهم اجعل ابنتي من الصالحات في الدارين، ولا تصعب عليها أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

-اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

-اللهم أقل عثراتها، واغفر زلاتها، وكفر عنها سيئاتها، وتوفها مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

-اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يا رب في ودائعك.

-اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

-اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فأرزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

-اللهم عافها في روحها، وفي جسدها، وفي قلبها، وفي بدنها، وفي صحتها، وفي قوتها، وعافها في الدنيا والآخرة.

دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة، ينبغي على المسلم انتهاز مواسم البركة والطاعات في طلب ما يتمناه من الله وأن يغفر الله له ذنوبه ويتوب عليه، وليس هناك من مواسم الطاعة أفضل من العشر الأولى من شهر ذي الحجة وكذلك دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة.



-يا رب ارزق أمي وأبي فرحًا لا ينتهي، وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها، وارزقهم صحة في البدن وراحة في القلب وصفاء في الذهن.

-اللهم إني أسألك أن تحفظ، أولادي، فأكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك.

-اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

-ونقول في دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

-اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة.

-اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة

-اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.

-اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.

-اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

ويستحب في دعاء شهر ذي الحجة مكتوبة اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وعند ختمه من الفائزين.

-اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين

-نسألك اللّهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.