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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية ووفد التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب يتفقدون عددا من المشروعات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية اعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي والتي تشمل ازدواج الطريق بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 متر ، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر ، وبتكلفة اجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه ، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل البيت

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

 

ومن جانبه أعرب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب ومرافقوه عن سعادتهم لزيارة محافظة الشرقية للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ودفع عجلة العمل بها وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

 

توجه محافظ الشرقية يرافقه رئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة انتظام سير حركة سيارات الأجرة بموقف الزقازيق العمومي بمنطقه الأحرار بمدينة الزقازيق والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفه الركوب المحددة وخط السير الممنوح لهم.

 

تعرف المحافظ ومرافقوه من سعيد عاشور مدير مشروع المواقف بالشرقية عن مكونات الموقف وتمت الإشارة الي ان الموقف مُقام علي مساحة 5 قيراط ويضم 120 باكية تستوعب 1171 سيارة لخدمة 7 خطوط ( السلام – عبود – مسطرد – بدر – العبور – بلبيس – الإسكندرية ) ويستقبل 18500 مسافر يوميا ويضم كافيتريا وحمامات ونقطتي للشرطة ومباحث المرور ، ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في إقامة مجمعات للمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي المواقف العشوائية وتخفيف حده الزحام داخل المدن ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

 

وخلال الزيارة التقى محافظ الشرقية ورئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعدد من السائقين والمواطنين المتواجدين بالموقف واستفسروا منهم عن أي مشكلات تواجههم.

 

انتقل محافظ الشرقية يرافقه رئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة الأعمال الجارية بنفق عرابي والجاري إنشاؤه بمدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه ، ليؤكد محافظ الشرقية علي أهمية المشروع كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

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وخلال الزيارة استمع محافظ الشرقية ومرافقوه لفيلم توضيحي يتضمن مراحل انشاء نفق عرابي والمُنفذ على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر وتم العمل به علي 3 مراحل حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية ومتبقي اعمال التشطيبات وجاري أعمال صب ارضيات النفق بالمرحلة الثانية وأعمال حفر   المرحلة الثالثة اسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر تجاه شارع فاروق وبنسبة تنفيذ كلية للمشروع بلغت 92 % .

كما حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد أعمال حفر المرحلة الثالثة أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر تجاه شارع فاروق مشيدين بحجم الإنجاز ومواصلة العمل علي مدار اليوم لسرعة انهاء الاعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري ويساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أعضاء مجلس النواب البنية التحتية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشروعات الجاري تنفيذها المشروعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة بمجلس النواب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فرص عمل للشباب

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