أحد علماء الأزهر: الخوض في أعراض إنسانة لا تستطيع الدفاع عن نفسها فتنة

أكد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن القصاص أمان بالنسبة للمجتمع وإحياء له وحقنا للدماء، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا مملوءة من الفتن والاتهامات الكبيرة.

وقال أحمد ترك، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني"، أن النيل من الأعراض كبيرة من الكبائر لقوله تعالى “إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

السوشيال ميديا

وتابع أحد علماء الأزهر، أن الخوض في أعراض لإنسانة متوفية لا تستطيع الدفاع عن نفسها لمجرد شبهات ومهاترات على السوشيال ميديا فتنة كبيرة".