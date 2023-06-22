وزير الدفاع الروسي يعلن انضمام 1336 جنديا للجيش يوميا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن 1336 جندياً في المتوسط يوقعون عقوداً للانضمام إلى الجيش يومياً.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال شويجو، إن موسكو لا ترى حاجة لتجنيد مزيد من المتطوعين من أجل ما تصفها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، إن الجيش الأوكراني قلل من هجماته على مختلف الجبهات، ويعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفه.

وأضاف شويجو على هامش اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن قواتنا كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال الـ 16 يوما الماضيين، لافتا إلى أن كييف تعمل الآن على تجميع قواتها وتقلل من هجماتها.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن ما تسلمته كييف من أسلحة غربية ما ستتسلمه في المستقبل لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن احتياطيات التعبئة الأوكرانية لا حدود لها، ويبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني.