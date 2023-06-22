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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الجيزة |شاهد

لحوم مذبوحة خارج
لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

قام أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة،  اليوم الخميس، بالتعاون مع الاجهزة المعاونة من الاحياء ومباحث التموين، بشن حملات مكبرة بالأسواق والمحال، للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.

وذلك بناءا على تعليمات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية علي اسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية.

واستهدفت الحملات منطقة ساقية مكي شارع المدبح، وكذلك شارع الربيع الجيزي، حيث تم ضبط 645 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 2 محضر قانوني.

كما  توجهت لجنة الي مدينة الشيخ زايد، وتم ضبط  55 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير عدد 3 محاضر قانونية .

بينما اسفرت الحملات بحي امبابة، عن ضبط 166 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 3 محاضر  قانونية.

اتصل اجمالي المضبوطات اليوم 866 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية  وتحرير 8 محاضر قانونية.

وكذلك في اطار اعمال المجازر تعمل جميع المجازر باقصي طاقتها وتم اليوم ذبح 1889 رأس ماشية بكل مجازر الجيزة

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منطقة ساقية مكي مديرية الطب البيطري بالجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الطب البيطري محافظ الجيزة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مدينة الشيخ زايد حي امبابة راس ماشية

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