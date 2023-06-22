ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الجيزة |شاهد

قام أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، اليوم الخميس، بالتعاون مع الاجهزة المعاونة من الاحياء ومباحث التموين، بشن حملات مكبرة بالأسواق والمحال، للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.
وذلك بناءا على تعليمات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية علي اسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية.
واستهدفت الحملات منطقة ساقية مكي شارع المدبح، وكذلك شارع الربيع الجيزي، حيث تم ضبط 645 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 2 محضر قانوني.
كما توجهت لجنة الي مدينة الشيخ زايد، وتم ضبط 55 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير عدد 3 محاضر قانونية .
بينما اسفرت الحملات بحي امبابة، عن ضبط 166 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 3 محاضر قانونية.
اتصل اجمالي المضبوطات اليوم 866 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير 8 محاضر قانونية.
وكذلك في اطار اعمال المجازر تعمل جميع المجازر باقصي طاقتها وتم اليوم ذبح 1889 رأس ماشية بكل مجازر الجيزة