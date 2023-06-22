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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب وزيرة التخطيط بدعم إضافي 139 مليون جنيه لإسكان الشباب بالإسماعيلية

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التقى المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الطلبات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وعرض النائب أحمد عثمان، طلب محافظة الإسماعيلية على الوزيرة، بمنح اعتماد إضافي للمحافظة بمبلغ وقدره (139) مليون جنيه خزانة عامة (بنـد تشييدات) لمشروعي عمارات إسكان الشباب بنطاق المحافظة، وإنشاء عدد (3) أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب .

وقال عثمان، إنه بالنسبة لعمارات إسكان الشباب الاجتماعي - العدد الكلي للعمارات (۳۸) عمارة بواقع ٨١٦ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية (٣٠٠) مليون جنيه، موزعة كالاتي: المستقبل ١٦ عمارة – التل الكبير ٤ عمارات - فايد ٢ عمارة - أبو خليفة 1عمارة)، وجميعها لم يبدأ بها العمل بعد، بالإضافة إلى (١٥) عمارة بالقنطرة غرب تم نهو عدد (4) عمارات بنسبة 100%، وجاري العمل في عدد (٢) عمارة بنسبة ١٥٪، ومتبقي عدد (9) عمارات لم يبدأ بها العمل بعد.

وأشار إلى أنه تم تحويل مبلغ (٥٠) مليون جنيه من مديرية الإسكان وتم تسوية مبلغ وقدرة (٣٣) مليون جنيه، متبقي مبلغ (۱۷) مليون جنيه تحت التسوية، وجاري توفير اعتماد من التمويل الذاتي قدرة (٥٠) مليون جنيه في خطة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ومتبقي مبلغ وقدره (٢٠٠) مليون جنيه، وأن المطلوب توفير (۱۰۰) مليون جنيه اعتماد إضافي لصالح عمارات إسكان الشباب من وفورات المحافظات لخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲٠٢٢.

وأكد عثمان، على ضرورة إنشاء عدد (3) أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غـرب (سوق الوكالات - سوق الخضار والفاكهة - سوق الملابس)، حيث تم تعديل المقايسة للأعمال الإنشائية من (13) مليون جنيه إلي (٨٥) مليون جنيه نظرا لارتفاع أسعار السوق، وإجمالي المقايسة للأعمال الكهربائية (١٧) مليون جنيه، وبالنسبة لسوق الوكالات تم استصدار ترخيص هدم وجاري العمل بنسبة 5%، وبالنسبة لسوق الملابس تم استصدار ترخيص هدم للسوق القديم وجاري إزالة المباني تمهيداً لتسليم الموقع، وبالنسبة لسوق الخضار والفاكهة تم إزالة المباني الموجودة وفي انتظار صدور أمر الإسناد من جهاز تعمير سيناء لاستلام الموقع.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تم توفير مبلغ (۳۰) مليون جنيه من خطة ۲۰۲۳/۲٠٢٢ وكـذا مبلغ (۲۰) مليون جنيه من خطة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بإجمالي (٥٠) مليون جنيه، ومطلوب توفير اعتماد وقدرة (٣٩) مليون جنيه .

المهندس احمد عثمان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد محافظة الاسماعيلية عمارات إسكان الشباب الاجتماعي

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