خالد طلعت : تخيل الزمالكوية فرحانين بتجديد المثلوثي وسيف جعفر

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي تجديد الزمالك لكل من حمزة المثلوثي وسيف جعفر .



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تخيل ان الزملكاوية وصل بيهم الحال انهم يبقوا فرحانين انهم جددوا لحمزه المثلوثي وسيف جعفر وسيف الجزيري !!! ".

وتابع :" رغم ان التلاته دول موجودين مع الفريق الموسم ده وكانوا من العناصر الأساسية للفريق وبالتالي هما كانوا من ضمن أسباب اخفاق الزمالك وتراجع مستواه الموسم ده على جميع الأصعدة محليا وأفريقيا وخسارته لكل البطولات !! ".



ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم.

يأتي هذا خلال جلسة جمعت اللاعب بصحبة وكيله حازم فتوح والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي اليوم بمقر القلعة البيضاء وتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بشأن تجديد عقده وبالفعل وقع مع الزمالك أربعة مواسم حيث كان عقد اللاعب ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.