ليس الزمالك.. طارق حامد يتلقى عرضا مصريا بـ 30 مليون جنيه بالموسم

أكد تقرير صحفي، تلقي طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، عرضا مغريا للعودة للدوري المصري.

ورغم ارتباط اسم طارق حامد بالعودة إلا نادي الزمالك بعد أنباء استغناء اتحاد جدة عن اللاعب المصري عقب التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، إلا أن صحيفة “الخليج” الإماراتية، أكدت انحصار المنافسة بين بيراميدز المصري والتعاون والاتفاق السعوديين.

وأضافت الصحيفة، أن بيراميدز كثف محاولاته لضم طارق حامد، إذ قدم له عرضا بقيمة مليون دولار سنويا “أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري تقريبا”، في محاولة لحسم الصفقة.

يذكر أن طارق حامد انضم إلى نادي اتحاد جدة، الصيف الماضي لمدة عامين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.

ونجح طارق حامد في كسب ثقة نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، رغم تقدمه في السن - 34 عاما - إذ حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الاتحاد وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام 14 عاما.