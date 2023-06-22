الدقهلية : رفع كفاء شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية في سندوب

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن أعمال المتابعة اليومية لتنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاء شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية اسفل كوبري سندوب كمرحلة أولي وذلك من خلال المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.



وأوضح " مختار" أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة..

واشار "مختار" ان التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.



هذا وقد اوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه جاري حاليا استكمال مواسير الري واعمال فرد الرمال في احواض الزهور تمهيدا لفرد النجيلة واستكمال الاعمال قبل عيد الاضحي كما يجري استكمال اعمال الرخام بتمثال رمسيس والانترلوك للارصفة ورفع تراكمات المخلفات الصلبة لتيسير الحركة المرورية وكذا استكمال اعمال المايكا والرخام والصبة الخرسانية اسفل مقاعد المواطنين بحدائق حي غرب واستكمال اعمال الطبقة السطحية في المسافة من كوبري سندوب وحتي تمثال رمسيس وايضا اعمال شبكات صرف الامطار بالمنطقة..

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للبدء فورا في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية ، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والعمل ليل نهار مع وضع في الاعتبار التصورات الخاصة بالحركة المرورية علي التقاطعات بالشارع تخفيفا للعبئ عن المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية.