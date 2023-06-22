الغندور يعلن عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

أعلن خالد الغندور تشكيل النادي الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز .

وجاء في التشكيل غياب كهربا عن المباراة .



أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد القندوسي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.