تعرف على رغبه كولر في تجديد عقده مع الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة كولر في تجديد عقده مع الاهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. كولر يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلي ويبلغ وكيله بالموافقة على التوقيع على العقود الجديدة "

كانت الجماهير الأهلاوية على أمل مشاهدة بعض اللاعبين المستبعدين لفترات طويلة من الأهلي خلال الفترة الماضية، أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.

مباراة الأهلي وحرس الحدود كانت فرصة مواتية لـ كولر من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين خاصة وأن بطولة الدوري تقترب من الأهلي، والمباراة أمام فريق حرس الحدود الذي يتذيل جدول المسابقة.