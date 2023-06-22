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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على رغبه كولر في تجديد عقده مع الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة كولر في تجديد عقده مع الاهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. كولر يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلي ويبلغ وكيله بالموافقة على التوقيع على العقود الجديدة "

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قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

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رغم تلقيه 4 عروض.. كولر يتمسك ببقاء لاعب الأهلي

كانت الجماهير الأهلاوية على أمل مشاهدة بعض اللاعبين المستبعدين لفترات طويلة من الأهلي خلال الفترة الماضية، أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.

مباراة الأهلي وحرس الحدود كانت فرصة مواتية لـ كولر من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين خاصة وأن بطولة الدوري تقترب من الأهلي، والمباراة أمام فريق حرس الحدود الذي يتذيل جدول المسابقة.

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