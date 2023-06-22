قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

كانت الجماهير الأهلاوية على أمل مشاهدة بعض اللاعبين المستبعدين لفترات طويلة من الأهلي خلال الفترة الماضية، أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.

مباراة الأهلي وحرس الحدود كانت فرصة مواتية لـ كولر من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين خاصة وأن بطولة الدوري تقترب من الأهلي، والمباراة أمام فريق حرس الحدود الذي يتذيل جدول المسابقة.

قائمة المستبعدين أمام حرس الحدود

وعلى رأس قائمة المستبعدين من الأهلي أمام حرس الحدود، كهربا ومحمد هاني من أجل الحصول على راحة، ومحمود متولي من أجل الإصابة.

وشملت الاستبعادات الفنية الثلاثي، أيمن أشرف، برونو سافيو، شادي حسين، بالإضافة إلى محمد الضاوي "كريستو" ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا".

ثلاثي خارج حسابات كولر والأهلي

وكشفت قائمة المستبعدين أن كولر لن ينوي الاعتماد مطلقا على الثلاثي، برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف.

ويعاني أيمن أشرف كابتن الأهلي الثاني، من تجاهل المدير الفني للفريق الذي لم يمنحه دقيقة واحدة من المشاركة، وهو ما يعجل بقرب رحيل المدافع عن صفوف الفريق.

كما أتاح مارسيل كولر فرصأ كثيرة لمشاركة برونو سافيو غير أن اللاعب لم يثبت جدارته باللعب أساسي سوى في لقطات لم تكن كافية لاقناع كولر.

أما شادي حسين فبدأ الموسم بقوة مع الفريق لكنه سقط بعد ذلك في اختبارات كولر وترك مكانه فارغًا لمشاركة كهربا العائد من الإيقاف ومحمد شريف.

أسباب تسويقية للمشاركة

وكانت تقارير عدة أشارت في وقت سابق أن كولر سيمنح الثلاثي فرصأ مضاعفة في المشاركة في المباريات المقبلة لأسباب عدة أهمها التسويق لـ اللاعبين من أجل ايجاد عقود رحيل مناسبة لهم.

كما كانت لمشاركة برونو سافيو في آخر مباريات الأهلي في الدوري في دقائق عدة مردود طيب، وهو ما فتح باب التكهنات لعودة الاعتماد على اللاعب كبديل في ظل تراجع مستوى أحمد عبد القادر وإجهاد حسين الشحات.

كما أن الأهلي على بعد عدد نقاط قليلة لإنهاء وحسم الدوري الممتاز، وهي فرصة سانحة لكولر لتجربة عدد من اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يواجه الأهلي، حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ملعب الكلية الحربية.

وتنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت المالك الحصري والوحيد لحقوق بث الدوري المصري.

قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

وتضم قائمة الأهلي أمام حرس الحدود، في حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير.

وفي الدفاع كل من: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد فخري - محمد أفشة - أحمد القندوسي.

ويشارك في مركز الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.