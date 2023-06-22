شوبير : هذا ما يحتاجه الأهلي للفوز ببطولة الدوري

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن ماذا يحتاجه الأهلي للحصول علي بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز في 5 مباريات فقط من أصل 10 للفوز ببطولة الدوري المصري.".

كانت الجماهير الأهلاوية على أمل مشاهدة بعض اللاعبين المستبعدين لفترات طويلة من الأهلي خلال الفترة الماضية، أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.

مباراة الأهلي وحرس الحدود كانت فرصة مواتية لـ كولر من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين خاصة وأن بطولة الدوري تقترب من الأهلي، والمباراة أمام فريق حرس الحدود الذي يتذيل جدول المسابقة.