رغم تلقيه 4 عروض.. كولر يتمسك ببقاء لاعب الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف النادي الأهلي من العروض المقدمة للاعب طاهر محمد طاهر.

وكتب عبر فيسبوك: “طاهر محمد طاهر يتلقى 4 عروض لكن مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط رغبتهما هي بقاء اللاعب”.

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.