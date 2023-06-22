خالد الغندور يوجه رسالة لجمهور قبل لقاء الاهلي

نشر الاعلامي خالد الغندور صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر خالد الغندور في الصورة باطلالة كاجوال ، وعلق علي الصورة قائلا :" كل سنة وانتو طيبين ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

ترتيب الدوري

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.