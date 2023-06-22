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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الرئاسة: عمليات التنمية والتمويل من الدول المتقدمة للنامية ليست هبة

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عملية التنمية والتمويل من الدول المتقدمة هي عملية ذات وجهين وليست وجه واحد فقط، لا تستفيد بها الدول النامية فقط، ولا تعتبر منح أو هبات، إذ أن رؤوس الأموال تحتاج إلى تشغيل، والاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى أسواق، وأماكن للاستثمار فيها، والتمويل لدفع التنمية في الدول النامية يحقق مصلحة للطرفين.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر مازالت هي رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ حتى يتم تسليمها للإمارات في ديسمبر المقبل، ولا يمكن مواجهة التغيرات المناخية بدون تمويل كافي، موضحا أن مؤتمر المناخ ومثله من المؤتمرات ليس فقط لسماع القادة، وإنما لسماع الرأي العام، إذ أن زيادة التمويل هو قرار جزء منه الرأي العام.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة المناخ في هذا التوقيت هي تمهيد لقمم أخرى قادمة مقررة بالفعل للاهتمام بشكل أكبر بهذا الملف، موضحا أنه يتم العمل بقوة على أن تصبح تعهدات الدول الكبرى والصناعية قابلة للتنفيذ وتنفذ بالفعل خلال الفترة المقبلة.

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