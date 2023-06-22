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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

خفر السواحل الأمريكي
خفر السواحل الأمريكي

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إن الحطام الذي تم العثور عليه في قاع المحيط يشير لوجود خسارة كارثية.

وقال الأدميرال جون موجر، ممثل خفر السواحل الأمريكي، في بيان: “عثرت المركبة التي تعمل عن بعد على مخروط ذيل تيتان في قاع المحيط على بعد حوالي 1600 قدم من مقدمة حطاب سفينة تيتانيك وغيرها من الحطام القريب”.

وأضاف أنه “تم تحليل الحطام من قبل الخبراء، وتم إخطار عائلات الركاب”.

وقال موجر: “لا يسعني إلا أن أتخيل كيف كان هذا الأمر بالنسبة لهم وآمل أن يوفر هذا الاكتشاف بعض العزاء خلال هذا الوقت العصيب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت “أوشن جيت”، الشركة المالكة للغواصة المفقودة “تيتان”، إنها تعتقد أن ركاب غواصة “تيتانيك” المفقودة “فقدوا للأسف”.

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وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية،  قالت الشركة في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش، شاهزاده داود وابنه سليمان داود، هاميش هاردينج، وبول هنري نارجوليت، قد فقدوا للأسف”.

وأضافت: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتقاسمون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”.

وتابعت: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه”.

خفر السواحل الأمريكي أوشن جيت تيتان غواصة “تيتانيك” المفقودة

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