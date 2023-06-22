سي إن إن: عمليات البحث عن الناجين في غواصة "تايتنيك" مستمرة

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الحطام الذي تم العثور عليه قرب سفينة تايتنيك يعود إلى الغواصة المفقودة، مضيفة أن عمليات البحث عن ناجين من غرق الغواصة المفقودة مستمرة.



وأضافت الـ سي إن إن أن التقييم الأولي يشير إلى ان الحطام الذي تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك يعود إلى الغواصة المفقودة.

كما أفادت الـ سي إن إن، الحطام الذي يعود إلى الغواصة المفقودة على بعد 500 متر من حطام سفينة تايتنيك الغارقة منذ 100عام.

وقال أحد مؤسسي شركة الغواصة المفقودة أنه يتوقع أن انفجارا داخليا قويا وقع بشكل فوري بسبب الضغط.

وقالت سي إن إن عن خفر السواحل الأميركي: البحث عن ناجين من الغواصة المفقودة لا يزال مستمرا.

وقالت شركة أوشن جيت المشغلة للغواصة المفقودة أنها تعتقد أننا وفاة كل طاقم الغواصة.

