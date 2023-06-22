النائب أحمد يحيى: مبادرة ابدأ أصبحت نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين..فيديو

أكد النائب أحمد يحيى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة ابدأ أصبحت نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أنها ساهمت في عودة عمل المصانع المتعثرة.

وقال يحيى، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل الاستثمار من خلال الرخصة الذهبية ستساهم في تعزيز الصناعة المحلية.

تساهم في توطين الصناعة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة تساهم في توطين الصناعة، وتقلل من الفاتورة الاستيرادية المصرية.