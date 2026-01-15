عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الطالبات من ٣ طلاب آخرين لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب عقب خروجها من المدرسة وإصابتها بجروح بالوجه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ..وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأميرية) وبمواجهتهم أقروا أنه بتاريخ 10/ الجارى حدثت خلافات بينهم وبين الشاكية قاموا على إثرها بالتعدى عليها بالسب عبر أحد التطبيقات الهاتفية وكذا التعدى على بعضهم بالضرب وإصابة الشاكية على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





