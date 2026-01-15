قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر

الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي
الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي
هاجر رزق

دشن البنك الأوروبي للإستثمار، رسميا، الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي، تحت اسم، «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر.


 

وشهدت المناسبة حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث مثّل الحدث محطة بارزة تعكس الشراكة الممتدة والتعاون طويل الأمد بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي. 

ويسلط الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» الضوء على مسيرة التعاون المشترك في دعم مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر. ومن خلال مجموعة مختارة بعناية من الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصوّر المصري جلال المسيري، يقدم الكتاب سرداً بصرياً إنسانياً يعكس حساً فنياً مرهفاً وقدرة على توثيق الواقع اليومي للناس وتأثير التنمية على حياتهم.

 وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "تجسّد الصور الواردة في هذا الكتاب حواراً بصرياً بين ما تم إنجازه على أرض الواقع وبين حياة الناس التي تأثرت بهذا العمل. فمنذ عام 1979، يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر في مسيرتها إلى الأمام، ويعكس هذا الكتاب ملامح المرحلة التي تتجه إليها البلاد اليوم، حيث يصبح التقدم ملموساً والأثر حقيقياً".

 وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التعاون الدولي:"إن التقدم لا يُقاس بالوعود، بل بالشراكات، وبما نبنيه معاً، وبالأثر الحقيقي على حياة الناس من خلال التنمية الاقتصادية والنمو. ويعكس هذا الكتاب هذه الطموحات بلغة إنسانية، مبرزاً الأثر الواقعي لمشروعات صُممت بعناية، وقامت على التعاون ووضوح الهدف".

 ويضع الكتاب الإنسان في قلب عملية التنمية، موثقاً كيف تتحول الاستثمارات في مجالات النقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والزراعة، وخلق فرص العمل إلى فرص حقيقية تعزز الصمود وتحسن جودة الحياة. 

ويجسّد التقديم الرسمي لكتاب «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» متانة الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتزام الجانبين بمواصلة دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

البنك الأوروبي للإستثمار الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي التخطيط التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

سلمي ابو ضيف

4 أعمال لـ سلمى أبو ضيف في 2026 .. منها عرض وطلب وإيجي بيست

أحلام بنات

ثلاث مسابقات رسمية.. مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن قائمة أفلامه

ظافر العابدين

فيلم صوفيا لظافر العابدين يشارك بمهرجان سانتا باربرا السينمائي

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد