البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر

دشن البنك الأوروبي للإستثمار، رسميا، الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي، تحت اسم، «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر.





وشهدت المناسبة حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث مثّل الحدث محطة بارزة تعكس الشراكة الممتدة والتعاون طويل الأمد بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويسلط الكتاب الفوتوغرافي التوثيقي «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» الضوء على مسيرة التعاون المشترك في دعم مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر. ومن خلال مجموعة مختارة بعناية من الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصوّر المصري جلال المسيري، يقدم الكتاب سرداً بصرياً إنسانياً يعكس حساً فنياً مرهفاً وقدرة على توثيق الواقع اليومي للناس وتأثير التنمية على حياتهم.

وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "تجسّد الصور الواردة في هذا الكتاب حواراً بصرياً بين ما تم إنجازه على أرض الواقع وبين حياة الناس التي تأثرت بهذا العمل. فمنذ عام 1979، يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر في مسيرتها إلى الأمام، ويعكس هذا الكتاب ملامح المرحلة التي تتجه إليها البلاد اليوم، حيث يصبح التقدم ملموساً والأثر حقيقياً".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التعاون الدولي:"إن التقدم لا يُقاس بالوعود، بل بالشراكات، وبما نبنيه معاً، وبالأثر الحقيقي على حياة الناس من خلال التنمية الاقتصادية والنمو. ويعكس هذا الكتاب هذه الطموحات بلغة إنسانية، مبرزاً الأثر الواقعي لمشروعات صُممت بعناية، وقامت على التعاون ووضوح الهدف".

ويضع الكتاب الإنسان في قلب عملية التنمية، موثقاً كيف تتحول الاستثمارات في مجالات النقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والزراعة، وخلق فرص العمل إلى فرص حقيقية تعزز الصمود وتحسن جودة الحياة.

ويجسّد التقديم الرسمي لكتاب «تشكيل الغد (Shaping Tomorrow)» متانة الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتزام الجانبين بمواصلة دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.