قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: معاهد الكوزن نقلة نوعية في تطوير التعليم التكنولوجي بمصر

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

استقبل كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم يوهي ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، خلال زيارة رسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا (JICA).

جاء ذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم التكنولوجي. 

وجاءت الزيارة بحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، ود.رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ود.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ود.أحمد البنداري رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة الجايكا اليابانية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد الكوزن، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الصناعة، ومن بينهم ممثلي شركة نيسان مصر، إلى جانب ممثلي مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في دعم منظومة التعليم التكنولوجي المتقدم.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن زيارة وزير التعليم الياباني لمعهد الكوزن المصري الياباني يعكس قوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر واليابان في التعليم، مشيرًا إلى أن المعهد نموذج ناجح للتعاون الدولي في التعليم التكنولوجي المتقدم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي تعمل وفق رؤية لدعم التعليم والبحث العلمي التطبيقي وربطهما بالصناعة، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الشراكة مع اليابان عبر مشروعات مثل الجامعة المصرية اليابانية ومعاهد الكوزن، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وتسهم في تأهيل الطلاب المصريين والأفارقة ودعم التعليم التقني والفني في مصر وعلى مستوى أفريقيا.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، أن التعاون المصري الياباني يُعد نموذجًا رائدًا للشراكة الدولية الناجحة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن معهد «كوزن» بمدينة العاشر من رمضان يجسد هذا التعاون بصورة عملية تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لأحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن إشادته بالمستوى المتقدم لمسابقة «روبوكون» العلمية اليابانية للروبوتات والهندسة، مؤكدًا أنه خلال عامين سيشارك طلاب مصريون في هذه المسابقة العلمية المرموقة.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الياباني بالتجربة المصرية اليابانية في التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أن معهد الكوزن المصري الياباني يمثل منصة متميزة لنقل الخبرات اليابانية في الهندسة والتصنيع المتقدم والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى دعم الحكومة والصناعة اليابانية لهذه التجربة وسعادته باستمرار التعاون.

وأكد الوزير حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في البحث العلمي المشترك، وتطوير المناهج التكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، معربًا  عن فخره بالشراكة مع مصر في تطوير منظومة التعليم.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، أن معهد الكوزن المصري الياباني يعد أحد أهم المشروعات الإستراتيجية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويجسد رؤية الصندوق في تطوير منظومة التعليم من خلال نماذج تعليمية مبتكرة قائمة على الشراكات الدولية وربط التعليم بالإنتاج.

وأضافت الدكتورة رشا أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع تجربة الكوزن في مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين وهيئة الجايكا، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء رأس مال بشري مؤهل لقيادة المستقبل.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور أحمد البنداري عرضًا تفصيليًا حول المعهد الكوزن المصري-الياباني، استعرض فيه فلسفة المعهد القائمة على الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي، من خلال تبسيط العلوم وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وللجانب الياباني، على دعمهم المستمر للمعهد.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة المعهد، شملت المعامل وورش التدريب، والاطلاع على نماذج من مشروعات الطلاب، بما يعكس حجم التطور الذي تحقق في تطبيق التجربة اليابانية للتعليم التكنولوجي داخل مصر، كما قدم طلاب معهد الكوزن عددًا من العروض الإبداعية، شملت مسرحية قدمت باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وبودكاست حواري باللغة اليابانية، إلى جانب تنفيذ تجربة فيزياء علمية لإطلاق صاروخ يعتمد على قوة دفع الماء.

التعليم وزير التربية والتعليم التربية والتعليم معهد الكوزن المصري الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

الطالبة سهى إبراهيم

محامي سهى إبراهيم: الرواية المتداولة عن “ابنة المؤذن” عارية تمامًا من الصحة.. ونمنح الجامعة مهلة أسبوع للحل الودي قبل اللجوء للقضاء

ترشيحاتنا

الأوروبي لإعادة الإعمار

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد