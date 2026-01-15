اتحاد الكرة يشترط على الأندية شهادة صحية من مستشفى حكومي لقيد اللاعبين

اشترط اتحاد الكرة في تعليماته التي أرسلها إلى الأندية بشأن قيد اللاعبين أن يتم تقديم شهادة صحية معتمدة من مستشفى حكومية وممهورة بختم النسر، مع التأكيد على عدم قبول أي شهادات تُقدم من عيادات خاصة.

كما اشترط اتحاد الكرة في تعليماته أن يتم الكشف فعليا على الباطنة والقلب والصدر للاعب، وإرفاق نتيجة الكشف بالشهادة الصحية المقدمة ضمن أوراق القيد.

وشدد اتحاد الكرة على أنه لن يتم قيد اللاعب سواء هاو أو محترف إلا بعد الالتزام بشروط الشهادة الصحية، وذلك تنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة بشأن الاشتراطات الصحية والطبية المقررة.