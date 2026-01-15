إيران .. حقيقة وجود أجانب بين المعتقلين خلال فترة المظاهرات في البلاد

أكد مصدر في الشرطة الإيرانية أنه لم يكن هناك أي مواطنين أجانب بين المعتقلين خلال فترة المظاهرات في البلاد.

ومن جانبه ، قال القائد العام لقوات الامن الداخلي العميد احمد رضا رادان اليوم الخميس : شهدنا ليلة امس هدوء وامنا تامين مؤكدا انه تم بفضل تواجد الشعب، دق المسمار الاخير في نعش الارهاب.

وأضاف العميد رادان في مقر الإمام علي (ع) وبحضور وزير الداخلية : أن هذا النصر تحقق بفضل تعاون الشعب مع قوات الأمن.

وأتم تصريحاته قائلا : إن دماء شهداء التعبئة والحرس الثوري وقوات الشرطة وكذلك حضور الشعب شكل الضامن لهذا النصر.