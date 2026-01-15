قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
رومانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

محمود نوفل

أعلنت الخارجية الرومانية المستوى الأعلى من التهديد الأمني في إيران داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية فورا.

ومنذ قليل ، جددت وزارة الخارجية الهندية دعواتها لمواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى إيران نظرا للظروف والإحتجاجات التي تعيشها طهران.

وفي وقت لاحق ، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية تحذيرًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إيران بسبب التطورات الأخيرة، وطالبت الموجودين هناك بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية وحسابات السفارة الهندية.

كما دعت المقيمين في إيران إلى التسجيل لدى السفارة لضمان سلامتهم.

كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تحذيرًا رسميًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وطالبت الوزارة، في بيان، المواطنين الهنود وحاملي صفة الأشخاص من أصل هندي الموجودين حاليًا في إيران، بتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات والتظاهرات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة الهند في طهران.

كما دعت الخارجية الهندية المواطنين الهنود المقيمين في إيران بتأشيرات إقامة إلى المبادرة بالتسجيل لدى السفارة الهندية في طهران، في حال لم يكونوا قد استكملوا إجراءات التسجيل سابقًا، وذلك بهدف تسهيل التواصل وضمان سلامتهم في حال تطور الأوضاع.

