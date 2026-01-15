الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران

جددت وزارة الخارجية الهندية دعواتها لمواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى إيران نظرا للظروف والإحتجاجات التي تعيشها طهران.

وفي وقت لاحق ، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية تحذيرًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إيران بسبب التطورات الأخيرة، وطالبت الموجودين هناك بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية وحسابات السفارة الهندية.

كما دعت المقيمين في إيران إلى التسجيل لدى السفارة لضمان سلامتهم.



كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تحذيرًا رسميًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وطالبت الوزارة، في بيان، المواطنين الهنود وحاملي صفة الأشخاص من أصل هندي الموجودين حاليًا في إيران، بتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات والتظاهرات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة الهند في طهران.

كما دعت الخارجية الهندية المواطنين الهنود المقيمين في إيران بتأشيرات إقامة إلى المبادرة بالتسجيل لدى السفارة الهندية في طهران، في حال لم يكونوا قد استكملوا إجراءات التسجيل سابقًا، وذلك بهدف تسهيل التواصل وضمان سلامتهم في حال تطور الأوضاع.