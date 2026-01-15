قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
السلطة القضائية في إيران تنفي إصدارها أي حكم بإعـ.ـدام عرفان سلطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران

الهند - علم
الهند - علم
محمود نوفل

جددت وزارة الخارجية الهندية دعواتها لمواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى إيران نظرا للظروف والإحتجاجات التي تعيشها طهران.

وفي وقت لاحق ، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية تحذيرًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إيران بسبب التطورات الأخيرة، وطالبت الموجودين هناك بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية وحسابات السفارة الهندية. 

كما دعت المقيمين في إيران إلى التسجيل لدى السفارة لضمان سلامتهم.

كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تحذيرًا رسميًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد. 

وطالبت الوزارة، في بيان، المواطنين الهنود وحاملي صفة الأشخاص من أصل هندي الموجودين حاليًا في إيران، بتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات والتظاهرات، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة الهند في طهران. 

كما دعت الخارجية الهندية المواطنين الهنود المقيمين في إيران بتأشيرات إقامة إلى المبادرة بالتسجيل لدى السفارة الهندية في طهران، في حال لم يكونوا قد استكملوا إجراءات التسجيل سابقًا، وذلك بهدف تسهيل التواصل وضمان سلامتهم في حال تطور الأوضاع. 

الهند إيران مظاهرات إيران سفارة الهند في طهران التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد