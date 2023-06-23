جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب المكفوفين يؤدون الجغرافيا غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أنه استكمالا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين غدا السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).
وكان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، قد بدأ رسميا منذ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 ، وأدى الطلاب المكفوفين حتى الآن امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد : التربية الدينية ، التربية الوطنية ، اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى.
ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بياناتها الرسمية ، يؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين تسير منذ انطلاقها ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.
إجازة عيد الأضحى 2023 في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، تقرر أن تكون اجازة عيد الاضحى للطلاب من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الأضحى 2023 مباشرةً ، سوف يتم استكمال جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين بشكل طبيعي من يوم 2 يوليو 2023 دون أي تعديل أو تغيير ، كما يلي :
الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع
الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية
الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء
وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشدداً على كشف أية حالات غش عادي أو إلكتروني في وقت حدوثها.