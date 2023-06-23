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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب المكفوفين يؤدون الجغرافيا غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أنه استكمالا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين غدا السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

 

وكان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، قد بدأ رسميا منذ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 ، وأدى الطلاب المكفوفين حتى الآن امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد : التربية الدينية ، التربية الوطنية ، اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بياناتها الرسمية ، يؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين تسير منذ انطلاقها ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

إجازة عيد الأضحى 2023 في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، تقرر أن تكون اجازة عيد الاضحى للطلاب من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الأضحى 2023 مباشرةً ، سوف يتم استكمال جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين بشكل طبيعي من يوم 2 يوليو 2023 دون أي تعديل أو تغيير ، كما يلي :

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشدداً على كشف أية حالات غش عادي أو إلكتروني في وقت حدوثها.

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