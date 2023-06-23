تعاون أدبى وفنى بين أقليم القناة وسيناء الثقافى وجامعة العريش

التقى الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، مع الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، لتعظيم الاستفادة من أوقات الصيف الإجازة الدراسية بشمال سيناء من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمدارس ومراكز الشباب .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نفين الكيلانيبتفعيل التعاون بين الثقافة ومؤسسات الدولة و كيانات المجتمع المدني والتوجيه نحو الاهتمام بالشباب و النشء واكتشاف مواهبهم الإبداعية وتنميتها.

تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فرق " فنون شعبية ، موسيقى عربية ، مسرح " من شباب جامعة العريش بواسطة القائمين على العمل الثقافى بقصر ثقافة العريش وتكوين نادى أدب من الشعر والقصة وشعر البادية بالجامعة من خلال شعراء وكتاب قصر ثقافة العريش واتاحة تنفيذ العروض الفنية "غناء ، مسرح ، إستعراض" على مسرح قصر ثقافة العريش، و إتاحة تنفيذ المعارض الفنية "قاعة الفنون التشكيلية" بقصر ثقافة العريش للطلاب الهواة والمتميزين .

إنجازات وطن

كمل تم التنسيق على قيام إقليم القناة وسيناء الثقافى، وجامعة العريش ، بتنفيذ الاحتفال بمعرض متحرك لمنجزات الوطن تحت عنوان " إنجازات وطن " خلال السنوات من 2013م حتى 2023م، والاحتفال بالعيد 50 لذكرى أكتوبر بعقد المؤتمر العام لأدباء مصر بجامعة العريش.

