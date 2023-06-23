تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

من جديد، يثير مسلسل الكرتون الأمريكي الشهير ذا سيمبسونز “عائلة سمبسون” حالة من لفت الأنظار والجدل بعد إعلان خفر السواحل الأميركي، أمس الخميس، العثور على حطام الغواصة تيتان التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي قرب سفينة تايتنيك.

الغواصة تيتان

انتشر مقطع فيديو يوثق تشابه مخيف بين ما حدث في الحقلة الـ 10 من الموسم الـ 17 لمسلسل الكارتون الشهير ذا سيمبسونز “عائلة سمبسون” في عام 2006 وما حدث مع راكبي غواصة تيتان خلال الساعات الماضية من عام 2023.

ذا سيمبسونز

تُظهر الحلقة العاشرة للموسم السابع عشر بعنوان "Homer Paternity Coot"، هومر سيمبسون يعيد الاتصال بوالده المفقود منذ فترة طويلة “ماسون فيربانكس”، والذي ينقذ كنزا مفقودا من البحر.

وقبل أن يبدأوا رحلتهم، يلقي ماسون فيربانكس خطابا حول مهمتهم حيث يخبر العمال أن هذا هو حلمه، قائلا: “اليوم أنا سعيد جدا للبحث عن الكنز مع ابني المفقود منذ زمن طويل”.

علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتايتنك

وأثناء الرحلة، يكتشف أفراد عائلة سيمبسون قاربا محطما إلى نصفين -مشابه لقارب حطام السفينة تايتانيك- ثم يجدون صندوق به كن، وفقا لما أكدته “الديلي ميل”.

وبعد ذلك يصاب الشخصية الكرتونية بالذعر بسبب ضوء انخفاض الأكسجين وينتهي الفيديو، لكن يقال أن بطل الكارتون يظهر بعد ذلك مستيقظا في المستشفى بعد ثلاثة أيام.

علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتايتنك

وعلى الرغم من أن هذا ليس التنبؤ الدقيق بمكان وجود غواصة “تيتان” أو مستوى الأوكسجين بداخلها إلا أن الكثير من محبي المسلسل الشهير يجدون أن القصة مشابه لما حدث مع تيتان.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوقع فيها الرسوم المتحركة الأيقونية على ما يبدو أحداثا تاريخية قبل حدوثها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب في عام 2024 ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وزعم عشاق العرض أنه توقع أيضا استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس.