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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود المجسم .. ساندى تلفت الأنظار في أحدث إطلالتها

ساندى
ساندى

حرصت الفنانة التونسية ساندي علي، على مشاركة متابعبها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وتالقت ساندي، بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان مجسم ومكشوف أسود اللون، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها و الغير مبالغ فيها.
 


وعُرض مؤخرا للفنانة ساندى علي، مسلسل "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.


وكان آخر أعمال ساندى مسلسل "بابلو" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، دارين حداد، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، غفران محمد، حسن عيد، دنيا سامى وأمينة مغربى.

 

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