لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء سموحه أمام الأهلي

أكدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة صحة القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن فريق سموحة لا يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الاحتكاك الذي حدث بين إمام عاشور لاعب الأهلي ومهاجم سموحة لا يرقى لاحتساب مخالفة.

وشددت اللجنة على أن قرار حكم المباراة محمود ناجي باستمرار اللعب كان صحيحًا، ولا توجد أي أخطاء تحكيمية في هذه اللقطة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.