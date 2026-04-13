لامين يامال: العودة أمام أتلتيكو ممكنة.. وسنقاتل حتى النهاية

أكد لامين يامال، نجم برشلونة، جاهزية فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن حظوظ الفريق لا تزال قائمة رغم خسارة الذهاب.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، على ملعب “ميتروبوليتانو”، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لتعويض خسارته بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

وقال يامال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفريق يؤمن بقدرته على العودة، مؤكدًا أن اللاعبين سيخوضون اللقاء بنفس الأسلوب والحماس الذي ظهروا به طوال الموسم.

وأوضح النجم الشاب أن برشلونة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباراة، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع على لاعب واحد فقط، وأضاف: “إذا كانت العودة تعتمد عليّ فلن أمانع، لكن لدينا فريق كامل قادر على الحسم”.

وأشار يامال إلى أن دوري أبطال أوروبا يمثل هدفًا كبيرًا للفريق، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل التأهل إلى نصف النهائي، خاصة في ظل رغبة النادي في استعادة اللقب القاري.

وشدد لاعب برشلونة على أن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ولن يستسلم مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تُظهر شخصية اللاعبين الحقيقيين.

واختتم يامال تصريحاته بالتأكيد على طموحه في تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا للتطور وتقديم الأفضل مع فريقه.