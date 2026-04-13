تعليق قوي من سوبوسلاي على مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

علق المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سوبوسلاي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “إذا قارنا باريس سان جيرمان بالسنوات الماضية… فهو مختلف جدًا، لديهم نجوم كبار، لكن ليس بنفس مستوى ميسي أو مبابي أو نيمار، الآن لديهم نوعية مختلفة، منظومة مختلفة، وأسلوب لعب مختلف.. من الصعب اللعب ضدهم، خصوصًا عندما يكونون في حالة ثقة مثل الآن. لذلك كما قلت سابقًا، نحن أكثر من جاهزين”.

وعن الريمونتادا، أضاف: “ستكون أعظم ريمونتادا في مسيرتي مع الأندية”.

وعن مباراة ايفرتون، تابع: “نحن نتحدث مع بعضنا يوميًا.. مباراة غدًا، ولم نتحدث كثيرًا عن ايفرتون، نحن دائمًا نتعامل مع كل مباراة على حدة، المهمة الأولى هي مباراة الغد، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا، مواجهة إيفرتون ستكون مباراة كبيرة خارج أرضنا، خاصة في ظل المنافسة على مقعد دوري الأبطال”.

وعن الانفيلد، واصل: “ملعب أنفيلد سيكون له تأثير كبير غدًا، رأينا ذلك مرات عديدة هذا الموسم والموسم الماضي بالتأكيد، لن يكون الأمر مجرد 11 لاعبًا والبدلاء، بل سيكون الملعب بالكامل، نحن نعلم جيدًا شعور اللعب في ليفربول مع هذه الجماهير في أنفيلد، لا نحتاج لأي دافع إضافي”.

واختتم: “يمكننا الحديث عن التكتيك، لكنني لن أتطرق لذلك، ستكون مباراة مختلفة بالتأكيد، يجب أن ندخل بكل قوتنا ونقدم كل ما لدينا”.