موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

يستعد نادي ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان فى المباراة المصيرية التي سوف تجمع الفريقين غداً فى دور إياب دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إطار مواجهات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في عقر دار الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت إياب ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل آنفيلد.

واستقر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي علي الدفع بمحمد صلاح نجم الريدز في إياب باريس سان جيرمان أساسيًا بعدما حل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء.

وتلقي فريق ليفربول هزيمة أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دور ربع النهائي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرت منافساته على أرضية ستاد حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.