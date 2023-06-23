شاهد | إمام عاشور يصدم جماهير الزمالك بهذا التصرف

قام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بمسح جملة لاعب الزمالك فريقه السابق من وصف حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويخلو حاليًا حساب اللاعب من اسم نادى الزمالك في تعريفه الشخصي، إذ يبدو أنه قام بحذفه، كما يظهر في الصورة أدناه، مكتفيًا بتعريف نفسه كـ«لاعب كرة قدم محترف».

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه بوكس تو بوكس أن نادي بيراميدز قدم عرضا لنادي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 مليون دولار لضمه نهائيا، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و 300 ألف دولار، وحال تفعيل بند ضمه نهائيا مقابل 2.7 مليون دولار".

وأضاف: "ميتلاند كان متمسكا بوجود امام عاشور لكن هناك إغراءات مالية كبيرة للاعب والنادي الدنماركي".

وواصل: "بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي من أجل دروي أبطال إفريقيا ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين مثل فخر الدين بن يوسف".