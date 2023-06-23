ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بهذا التصريح

استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "بعد فوز الاهلي على حرس الحدود .. رسميا .. الزمالك يفقد فرصته في الفوز بالدوري حتى لو خسر الأهلي كافة مبارياته التسعه المتبقية وفوز الزمالك بكافة مبارياته".

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.