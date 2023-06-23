عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى فاروق تسحر العيون بفستان صيفي جرئ

منى فاروق
منى فاروق

تألقت الفنانة منى فاروق في أحدث ظهور لها عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بلوك عصري وأنيق.

وظهرت منى فاروق بفستان صيفي جرئ واعتمدت تصفيفة شعر مميزة تماشت مع استايلها وملامحها، فتركت شعرها يتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا يتماشى مع لون بشرتها.

وتتميز  الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_٠٥٣٣٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_٠٥٣٣٤٧
اعمال مني فاروق الأب الروحى الفنانة مني فاروق فستان صيفي جذاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

إعلامي يعلن شرط فيوتشر للموافقة على رحيل بوبو للأهلي

عروض الخليج |إعلامي يوجه رسالة تحذيرية لمجلس إدارة الأهلي بشأن كولر

تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ