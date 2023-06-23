مدرب الزمالك الأسبق مديرا فنيا لبترول أسيوط بالمظاليم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المحاسب ايهاب فايز رئيس مجلس الإدارة ،من إتمام التعاقد مع أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق، لقيادة الفريق ضمن منافسات الموسم الجديد بدوري المحترفين .

وكان قد رحل هشام عبدالمنعم المدير الفني السابق للفريق عقب تقديم إستقالته بإنتهاء الموسم وضمان الفريق مقعده بدورى المحترفين .

يذكر أنه قد انتهي موسم دورى القسم الثانى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بصعود فريق الجونة عن المجموعة الاولي ،وصعود زد اف سي عن مجموعة القاهرة ، وصعود بلدية المحلة عن مجموعة بحرى .