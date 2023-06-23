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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.، مروة نصر تكشف الأسرار مع شيرين سليمان

مروة نصر
مروة نصر

تحل المطربة مروة نصر، ضيفة على الاةإعلامية شيرين سليمان، في حلقة جديدة من برنامجها سبوت لايت على شاشة صدى البلد، اليوم، حيث تكشف خلال الحلقة عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية واسرتها.

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كما ستتحدث عن موقف والدها من دخولها الوسط الفني والمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي، و عن كواليس فترة دراستها في المعهد واسم زميلها الكوميدي الذي تحول إلي نجم كبير في مصر والوكن العربي.

يذكر أن فتحت المطربة مروة نصر النار على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة حول “صوت مصر”، ورأيها في نجمات الوطن العربي. 

وقالت مروة نصر في لقاء مع موقع صدى البلد:" شيرين عبد الوهاب عملت كل الحاجات اللي متتغفرش .. ولو نجمة شابة عملت كل ده كان زمانها في حتة تانية". 

واستطردت مروة نصر في الحديث عن شيرين قائلة:"  شفت فيديو ليها إنها بتقول على إليسا وهي بتغني كاتبة على الناس شيكات..  إليسا نجمة كبيرة وشخصية لطيفة وبتعامل كل الناس بتواضع وناجحة جدا".

قالت مروة نصر:" هي آخر أغنية عملتها امتى عشان تبقى صوت مصر .. كل حياتها الأخيرة دي استعطاف..  ربنا إدالك حاجة كبيرة أوي مبتجيش غير كل سنين كتير مرة.. أخدتي دعم من أول يوم طلعتي فيه وبقيتي نجمة كبيرة جدا وعندك الصوت والقبول وبنتين زي القمر وعندك كل حاجة .. ومعرفتش تغني لمحمد الموجي وأحسن واحدة غنت كانت مي فاروق".

مروة نصر المطربة مروة نصر شيرين سليمان ستار اكاديمي برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي

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