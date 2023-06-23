نقيب الزراعيين: ضرورة توحيد معايير الحجر البيطري وتشجيع الاستثمار في القطاع

واصل المؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني تحت شعار « تنمية الموارد الطبيعية والبشرية والمؤسساتية العربية الزراعية ودروها في تحسين مستوى الامن الغذائي العربي »، جلساته والتي تستمر حتي الأحد المقبل لبحث تطوير مشروعات الأمن الغذائي العربي وتأثير الأزمات الدولية علي قدرة الدول علي مواجهة تحديات الأمن الغذائي والخطط العربية للنهوض بالقطاع الزراعي ومختلف المشروعات ذات العلاقة بتحقيق هذه الأهداف،

وطالب المشاركون بدعم رؤية مصر لتوحيد معايير الحجر الزراعي والبيطري لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وتشجيع الإستثمار العربي في مشروعات الغذاء.



وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين المساعد لإتحاد المهندسين الزراعيين العرب في تصريحات صحفية الجمعة إن المشاركون في أعمال المؤتمر أشادوا بالتجربة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيريين إلي أن مصر نفذت العديد من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي مثل مشروعات إستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والسمكي لمواجهة التحديات الدولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية وإنعكاس ذلك علي سلسلة الأمدادات لمناطق الإستهلاك.

وإستعرض نقيب الزراعيين خلال فعاليات المؤتمر ما شهدته مصر من مشروعات قومية عملاقة تخدم الأمن الغذائي المصري، وتوفر حياة كريمة للمصريين، وتنعكس علي تطوير القطاع الزراعي بخطوات «غير مسبوقة» بدعم رئاسي وإرادة سياسية مكنت مصر من تحقيق مشروعات واقعية في زمن قصير ووفرت فرص عمل ومنتجات غذائية لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير.



وأكد «خليفة»، أن وفود الدول العربية المشاركة في فعاليات مؤتمر الزراعيين العرب في دورته الـ 45 أشادوا بالمشروعات القومية المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروعات الإستزراع السمكي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك لأول مرة ومشروعات الإنتاج النباتي من خلال مشروعات التوسع الأفقي في غرب الدلتا وتوشكي وشرق العوينات وتنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعية لمواجهة زيادة الطلب علي المياه في المشروعات القومية الزراعية، فضلا عن خطة مصر للإستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة مع التركيز علي محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية بجانب محاصيل الخضروات والفواكه.



وأشار نقيب الزراعيين إلي إن وفود الدول العربية أكدوا أهمية التنسيق بين النقابات الزراعيين والحكومات للإستفادة من خبرات مصر في المشروعات الفومية للرئيس السيسي وأهمية تبادل الخبرات وضخ الاستثمار اللازم في القطاع الزراعي والامن الغذائي المرتبط بالامن القومي العربي والعمل العربي المشترك نظرا لما تتعرض له مناطق العالم ومنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة فاتورة الغذاء ب 40 مليار دولار وزادت فاتورة إستيراد المنطقة العربية من منتجات الأغذية مما يتطلب الي تكامل زراعي عربي.



وشدد «خليفة»، علي ضرورة تبني سياسات عربية مشتركة لتوحيد معايير الحجر الزراعي والبيطري في التعامل مع التبادل التجاري للمنتجات والسلع الزراعية وضرورة تشكيل مجلس اعلي للأمن الغذائي داخل الجامعة للتباحث بصفة مستمرة وتشجيع جهات التمويل العربية والأجنبية علي ضخ المزيد من الاستثمار في الدول العربية والاستفادة من تجربة مصر في التوسع في المشروعات الزراعية.



وضم الوفد المصري الدكتور عبدالله إسماعيل والمهندس عبدالرؤوف الجمل والدكتورة احسان صادق والدكتور محمد شطا وتستمر الاجتماعات حتي 25 يونيو الحالي.



وخلال الإجتماع إستعرض المشاركون تقرير الدكتور يحي بكور الأمين العام للاتحاد العربي للمهندسين الزراعيين وإنتخاب الأمين العام الجديد والأمين العام المساعدين خلال فترة انعقاد المؤتمر والتي تنتهي الأحد المقبل.