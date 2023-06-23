بشير عبدالفتاح يعلق على مشاركة الرئيس السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

علق بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، قائلا: العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة ومتميزة وفريدة، على كافة المستويات، مشددا على أن العلاقات المصرية الفرنسية تعتبر من أفضل علاقات مصر الخارجية.



وأضاف بشير عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فرنسا دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي، كما أنها اها دور مهم في الناتو، وتعد إحدى الدول الصناعية السبع الكبار، وبالتالي عندما يكون هناك علاقات وطيدة ووثيقة مع الجانب الفرنسي، يُعد أمرا مهما للغاية.



وشدد على أن فرنسا تعتبر منبرا مهما داخل الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المصرية، داخل الاتحاد الأوروبي، منوها بأنه حدث اختراق في العلاقات المصرية الفنرسية، منذ دوم الرئيس السيسي.



وأكد على أن المواقف المصرية والفرنسية متناغمة ومتوافقة إلى حد كبير، مما يعود بالنفع على البلدين.

