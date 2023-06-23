غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

أثارت صورة وصفها الكثيرون بـ “الغريبة والخطيرة” لـ كوبري جيتواي في مدخل مدينة بريسبان أو بريزبان، عاصمة ولاية كوينزلاند في أستراليا حالة من الجدل.

وفقا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، فقد شاركت ويندي مارتن صورة للكوبري الشهير في بريزبان أثناء غروب الشمس مع الآلاف حول العالم.

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وكانت من أبرز التعليقات على الكوبري الذي يتميز بـ 6 ممرات في كل اتجاه مع أضواء الشوارع الزاويّة مما يمنحه وهما يشبه النفق:"هذا يجعلني أرغب في البكاء والاكتئاب في نفس الوقت".

وتابع آخرون: “هل هذا طبيعي أم أنه كسر؟ شخص ما يساعدني لا أستطيع أن أفهم ما أراه”، "يبدو الأمر وكأنه عواقب زلزال".

تم افتتاح الجسر الأصلي في عام 1986 مع افتتاح نسخة مكررة في عام 2010 للتعامل مع تدفق حركة المرور المتزايد، علما بإنه عند أعلى نقطة يبلغ ارتفاع الجسر 64.5 مترا، وتبلغ ضريبة عبوره 5.07 دولار.