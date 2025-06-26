خامنئي: دمرنا إسرائيل وإيران لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها ومصالحها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، أطلق سلسلة تصريحات حادة توعّد فيها بردّ قوي على أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي، مؤكدًا أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها ومصالحها.

انقسام استخباراتي داخل واشنطن.. هل دُمّرت قدرات إيران النووية أم تأجلت فقط؟ تمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والدولية في شمال وجنوب وغرب إيران إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خامنئي: دعوات ترامب لاستسلام إيران "أكبر من حجمه"

قال خامنئي إن دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستسلام إيران غير المشروط "أكبر من حجمه"، مشددًا على أن الشعب الإيراني لن يخضع لأي ضغوط أجنبية.

الشعب الإيراني وقف متحدًا خلف جيشه

أشاد خامنئي بموقف الشعب الإيراني، مؤكدًا أنه وقف صفًا واحدًا خلف قواته المسلحة خلال المواجهات، ما ساهم في تحقيق "الانتصارات" ضد الأعداء.

ضربة موجعة لقاعدة أمريكية في قطر

كشف خامنئي عن أن إيران ألحقت ضررًا كبيرًا بقاعدة أمريكية في قطر، محذرًا من أن بلاده "ستستهدف القواعد الأمريكية مرة أخرى إذا تعرضنا للتهديد".