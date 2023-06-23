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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرحت منذ ساعات.. أغنية مسولي وصبحوا لـ بوسي تتصدر التريند

بوسي
بوسي

تصدرت أغنية "مسولي وصبحوا" للفنانة بوسي، تريند البحث والإستماع على موقع التواصل الإجتماعي، بعد أيام قليلة من طرح الأغنية والفيديو كليب المصاحب لها ، حيث تهافت على إستماعها ملايين المستمعين والمشاهدات، والعمل من كلمات تامر حسين ، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية "مسولي وصبحوا" كالآتي :مسولي وصبحوا على الحلو في مطرحه .. اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما المحه .. هو سر اندماجى منين ما اروح ولا اجى .. هو دوايا وعنادى وانا بعشق اريحه
ده انا يا ما فسحته ياما ياما وبأيدى مرجحته .. ده انا ياما دلعته ياما ياما شارياه ولا بيعته .. واحشانى مجيته وعزيزه خطوته .. قولولى هشوفه امتى بحتاج حنيته".

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يذكر أن المطربة بوسي،  حلت ضيفة ببرنامج "حبر سري والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الكواليس حول حياتها الفنية والشخصية ونرصد لكم أبرز التصريحات:

بوسي: فلوس الغناء أكثر من التمثيل واعتذرت عن مسلسل مع ياسر جلال
كشفت الفنانة والمطربة بوسي، عن أن آخر عمل فني عرض عليها ولم توافق عليه كان عملا مع النجم ياسر جلال في رمضان ولكن ليس في رمضان الماضي، قائلة: "كان معروض عليا مسلسل مع ياسر جلال رمضان وكان نفسي أشتغل معاه وهو محترم والدور مكنش كبير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحد أسباب اعتذارها أيضا كانت الأمور المادية وفي النهاية لم نتوافق ولكن تتمنى العمل مع ياسر جلال والعمل مع أي ممثل يضيف لتاريخها الفني.


وتابعت: "تركيزي حاليا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات".

مسولي وصبحوا جلال حمداوي تامر حسين عزيز الشافعي بوسي

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