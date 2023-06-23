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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو .. أعمال وطنية للتراث بمعهد الموسيقى

صدى البلد

 تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك تحت عنوان ثورة شعب.

وتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي أمسية وطنية فى الثامنة و النصف مساء الاحد 25 يونيو  على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الحماسية لكبار الملحنيين منها مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى ياليلة العيد لـ رياض السنباطى  ، حب الوطن - مصر يا ام الدنيا - الله يا بلادنا الله .

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بالإضافة إلى يانسمة الحرية لـ محمد عبد الوهاب ، بالسلام لـ محمد الموجى ، احلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، ع الدوار لـ احمد صدقى ، انا المصري لـ سيد درويش ، بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى ، حبايب مصر لـ حلمى بكر ، صورة لـ كمال الطويل ، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان .. اداء  انغام مصطفى ، أحمد الوزيري ، محيى صلاح، حنان الخولي ، احمد محسن ، رضوى سعيد ، محمد شوقي ، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي 2019  وجائزة الدكتورة رتيبه الحفني 2021 .

30 يونيو أعمال وطنية احمد صدقي الأوبرا المصرية الأساتذة

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