الكشف على 1545 مريضا  في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية موسى العربي بمركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضاً . وضمت 10 عيادات منهم 2 عيادات متنقلة: ( جراحة - تنظيم اسرة ) و 8 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة باطنة 213 ، أطفال 312 جراحة 165 ، أنف وأذن 191 ، اسنان 191، جلدية 226، رمد 108 ،نسا وتنظيم أسرة 139.

كما تم إجراء 306 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 81 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة.



وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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