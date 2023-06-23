عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1545 مريضا  في قافلة علاجية بالدقهلية

قوافل طبيه
قوافل طبيه

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية موسى العربي بمركز بلقاس   وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .


حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضاً  . وضمت  10 عيادات  منهم  2 عيادات متنقلة: (  جراحة -  تنظيم اسرة ) و 8 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة باطنة 213 ، أطفال  312 جراحة 165  ، أنف وأذن 191   ،  اسنان  191، جلدية   226، رمد   108 ،نسا وتنظيم أسرة  139.

كما تم إجراء  306 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  81 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم   وتحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار   7 قرارات  للعلاج على نفقة دولة.


وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43  ندوة تثقيفية ، و  130 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20230623-WA0004
IMG-20230623-WA0004
IMG-20230623-WA0003
IMG-20230623-WA0003
IMG-20230623-WA0001
IMG-20230623-WA0001
IMG-20230623-WA0002
IMG-20230623-WA0002
مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة دقهلية بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

وفاة والدة محمد السعدني

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ